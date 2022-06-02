Alanya'daki hentbol şöleni 1-5 Temmuz'da yapılacak - Son Dakika
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Alanya'daki hentbol şöleni 1-5 Temmuz'da yapılacak

02.06.2022 15:13
Alanya'daki hentbol şöleni 1-5 Temmuz'da yapılacak

Uluslararası Plaj Hentbolu, Uluslararası 27. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası ve Minikler Türkiye Şampiyonası'nın tarihleri değişti.

Uluslararası Plaj Hentbolu, Uluslararası 27. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası ve Minikler Türkiye Şampiyonası'nın tarihleri değişti.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, daha önce 20-25 Haziran tarihlerinde yapılacağı duyurulan üç organizasyon, 1-5 Temmuz tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek.

Turnuva süresince Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü merkezlerinde konaklayacak takımların başvurularını, kendi bulundukları ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aracılığıyla Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne göndermeleri gerekiyor.

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Kaynak: AA

Ramazan Demirci, Türkiye, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanya'daki hentbol şöleni 1-5 Temmuz'da yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'daki hentbol şöleni 1-5 Temmuz'da yapılacak - Son Dakika
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