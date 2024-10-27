Alanyaspor 1-0 Antalyaspor İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Hwanga'ın çektiği şut sonrası kaleci Kenan Piric, meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.
25. dakikada Cordova'nın sağ kanattan ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Hwang'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
42. dakikada Jered Makouuta'nın pasında ceza sahasında içinde meşin yuvarlakla buluşan Augusto'nun vuruşunda kaleci Kenan Piriç, topu kornere çeldi.
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Nuno Lima, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Gaius Makouta, Loide Augusto, Nicolas Janvier, Sergio Cordova, Ui Jo Hwang
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Efecan Karaca, Sercan Dursun, Marcos Paulo Mesquita Lopes, Arda Usluoğlu, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Bera Çeken, Eren Altındaş, Juan Christian Pereira Coelho
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson Kelven, Güray Vural, Oleksandr Petrusenko, Erdal Rakip, Jakub Kaluzinski, Sam Larsson, Braian Samudio, Moussa Djenepo
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Adolfo Julian Gaich, Emre Uzun, Van de Streek, Andros Darryl Townsend, Harun Toprak, Abdurrahim Dursun, Taha Osman Özmert, Burak İngenç
Teknik Direktör: Alex de Souza
Gol: Ui Jo Hwang (dk. 25) (Alanyaspor)
Sarı kart: Richard (Alanyaspor) - ANTALYA
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