Alanyaspor 1-0 Antalyaspor İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
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Alanyaspor 1-0 Antalyaspor İlk Yarı Sonucu

Alanyaspor 1-0 Antalyaspor İlk Yarı Sonucu

Alanyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'u 25. dakikada Hwang'ın golüyle önde kapadı.

27.10.2024 17:21
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Hwanga'ın çektiği şut sonrası kaleci Kenan Piric, meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

25. dakikada Cordova'nın sağ kanattan ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Hwang'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

42. dakikada Jered Makouuta'nın pasında ceza sahasında içinde meşin yuvarlakla buluşan Augusto'nun vuruşunda kaleci Kenan Piriç, topu kornere çeldi.

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Nuno Lima, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Gaius Makouta, Loide Augusto, Nicolas Janvier, Sergio Cordova, Ui Jo Hwang

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Efecan Karaca, Sercan Dursun, Marcos Paulo Mesquita Lopes, Arda Usluoğlu, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Bera Çeken, Eren Altındaş, Juan Christian Pereira Coelho

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson Kelven, Güray Vural, Oleksandr Petrusenko, Erdal Rakip, Jakub Kaluzinski, Sam Larsson, Braian Samudio, Moussa Djenepo

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Adolfo Julian Gaich, Emre Uzun, Van de Streek, Andros Darryl Townsend, Harun Toprak, Abdurrahim Dursun, Taha Osman Özmert, Burak İngenç

Teknik Direktör: Alex de Souza

Gol: Ui Jo Hwang (dk. 25) (Alanyaspor)

Sarı kart: Richard (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alanyaspor 1-0 Antalyaspor İlk Yarı Sonucu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanyaspor 1-0 Antalyaspor İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
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