Alanyaspor 1-0 Konyaspor: İlk yarı sonucu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Hadergjonaj'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Makouta düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0
23. dakikada Umut Nayir'ın sağ kanattan sert şutunu kaleci Ertuğrul son anda topu kornere çıkardı.
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Bilal Gölen
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Efecan Karaca, Janvier, Hwang, Cordova
Yedekler: Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Serdar Dursun, Lopes, Arda Usluoğlu, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Bera Çeken, Balkovec, Juan
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Prip, Umut Nayir
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Yusuf Erdoğan, Ufuk Akyol, Bazoer, Boranijasevic, Ketya, Melih İbrahimoğlu, Kramer
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Makouta (dk. 8) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Yusuf Özdemir, Hwang (Alanyaspor), Oğulcan Ülgün, Adil Demirbağ (Konyaspor) - ANTALYA
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