Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Alanyaspor, sahasında Adana Demirspor'u seri penaltı atışlarında 4-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren karşılaşmada Alanyaspor'un golünü 22. dakikada Wilson Eduardo atarken Adana Demirspor'da Erhun Öztümer, 38. dakikada bu gole karşılık verdi. Alanyaspor'da Efkan Bekiroğlu 105+4. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Seri penaltı atışlarını 4-2 kazanan ev sahibi ekip Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
Son Dakika › Spor › Alanyaspor-Adana Demir maçında 4-2'lik mağlubiyet! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan takım - Son Dakika Spor