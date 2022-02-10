Üye Girişi
Alanyaspor-Adana Demir maçında 4-2'lik mağlubiyet! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan takım - Son Dakika

Alanyaspor-Adana Demir maçında 4-2'lik mağlubiyet! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan takım

10.02.2022 20:29
Alanyaspor-Adana Demir maçında 4-2'lik mağlubiyet! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan takım

Normal süresi 1-1 biten Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Alanyaspor, seri penaltı vuruşlarında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Alanyaspor, sahasında Adana Demirspor'u seri penaltı atışlarında 4-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

ALANYASPOR PENALTILARDA TURLADI

Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren karşılaşmada Alanyaspor'un golünü 22. dakikada Wilson Eduardo atarken Adana Demirspor'da Erhun Öztümer, 38. dakikada bu gole karşılık verdi. Alanyaspor'da Efkan Bekiroğlu 105+4. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Seri penaltı atışlarını 4-2 kazanan ev sahibi ekip Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

YORUMLAR
500

Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor-Adana Demir maçında 4-2'lik mağlubiyet! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan takım - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
20:28 Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışınden sonra İSKİ'den İstanbullulara "faturaların düzenli ödenmesi" çağrısı yapıldı
20:11 Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat etti, 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi
19:59 Kızının şüphesi ortalığı ayağa kaldırdı! Cenaze 1 saat musalla taşında bekletildi
19:57 Yılın transfer bombası Beşiktaş'tan geldi! Aaron Boupendza'yı renklerine bağlayacaklar
19:56 İstanbul'da fırın ekmeğine zam yapıldı! İşte yeni ücretlendirme
19:17 Yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyordu! Cüzdanı ve telefonu dere kenarında bulundu
19:21 Bu detay şaşırttı! Üç Kuruş dizisinin oyuncusu, Sergen Yalçın'ın kuzeni çıktı
18:51 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsü atlattı, yarın rutin programına dönecek
18:37 Portekiz'de Katolik Kilisesi skandalı! Bir ayda 214 cinsel istismar şikayeti geldi
18:44 Ali Babacan'dan, Kılıçdaroğlu'na destek! ''Protesto ve boykot vatandaşların en doğal hakkı''
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 20:34:17. #1.11#
SON DAKİKA: Alanyaspor-Adana Demir maçında 4-2'lik mağlubiyet! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan takım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement