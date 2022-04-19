Alanyaspor, Başkan Çavuşoğlu'nun doğum gününü kutladı - Son Dakika
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Alanyaspor, Başkan Çavuşoğlu'nun doğum gününü kutladı

19.04.2022 20:53
Alanyaspor, Başkan Çavuşoğlu'nun doğum gününü kutladı

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun doğum günü teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli tarafından antrenman öncesi kutlandı.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun doğum günü teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli tarafından antrenman öncesi kutlandı.

İlk olarak kısa bir konuşma yapan Başkan Hasan Çavuşoğlu, büyük bir aile olduklarını belirterek, kutlamaya katılan takıma teşekkür etti. Daha sonra takım kaptanı Efecan Karaca, futbolcular tarafından imzalanan çerçeveli formayı Başkan Çavuşoğlu'na hediye etti.

Daha sonra pastanın mumlarını söndüren Başkan Hasan Çavuşoğlu, teknik ekip, futbolcular ve personel ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Alanyaspor, Başkan Çavuşoğlu'nun doğum gününü kutladı
Alanyaspor, Başkan Çavuşoğlu'nun doğum gününü kutladı
Alanyaspor, Başkan Çavuşoğlu'nun doğum gününü kutladı
Alanyaspor, Başkan Çavuşoğlu'nun doğum gününü kutladı
Alanyaspor, Başkan Çavuşoğlu'nun doğum gününü kutladı
Alanyaspor, Başkan Çavuşoğlu'nun doğum gününü kutladı

YORUMLAR
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Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Doğum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor, Başkan Çavuşoğlu'nun doğum gününü kutladı - Son Dakika


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