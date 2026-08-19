Alanyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı
Corendon Alanyaspor, Süper Lig 2. haftada evinde Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma, pas ve taktik çalışmasıyla başladı. Yarın idmanla devam edecek.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazar günü evinde Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra pas uygulamaları yapan turuncu-yeşilli ekip, antrenmanı taktik çalışmasıyla tamamladı.
Akdeniz temsilcisi, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Kaynak: AA
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