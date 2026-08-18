Alanyaspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Alanyaspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Alanyaspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor
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Corendon Alanyaspor, Beşiktaş maçı öncesi antrenmanlara başladı ve yarın devam edecek.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Alanyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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