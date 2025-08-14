Alanyaspor Çaykur Rizespor'a Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Alanyaspor Çaykur Rizespor'a Hazırlanıyor

Alanyaspor Çaykur Rizespor\'a Hazırlanıyor
14.08.2025 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçı için antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Corendon Alanyaspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Joa Pereira, "Biz her zamanki gibi sahaya hedeflerimize ulaşmak için çıkacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Alanyaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile çalışmalarına devam etti. Joa Pereira yönetimimdeki antrenman koşu ve ardından taktik çalışması ile devam etti. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joa Pereira, "Çok iyi bir kamp geçirdik. Her şey planladığımız gibi ve programa uygun bir şekilde ilerledi. Oyuncular bizim ne istediğimizi ne vermek istediğimizi çok iyi anladılar ve her şey yolunda gitti. Çok iyi çalıştılar. Rakibimiz geçen hafta bir maç oynadı. Mücadele açısından iyi bir maç çıkardı. Biz ise maç oynama fırsatımız olmadı ama diğer taraftan da bizim bir hafta daha çalışma durumumuz oldu. Rakibimizin de geçen haftaki maçını izleme şansımız oldu. Biz her zamanki gibi sahaya hedeflerimize ulaşmak için çıkacağız" diye konuştu.

"Bizim için aslında iyi olmadı

Ligin ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe maçının ertelenmesi ile ilgili konuşan Pereira, "Bizim için aslında iyi olmadı. Fenerbahçe Avrupa'da bir maç oynayacaktı daha sonra bizle oynayacaktı ve sonrasında bir maçları daha olacaktı. Belki bu bizim için bir avantaj olacaktı. Sezon başındaki ilk maçı oynasaydık bizim için daha iyi olurdu. Çoğu kişi belki kazanamayacağımızı düşünüyordu. Ama oynamadık. Oynasaydık daha iyi olurdu. Biz maça tamamen hazırdık. Oradan puan alacağımızı düşünüyordum. Türkiye Futbol Federasyonu aldığı bir karar var. Türk futbolunun iyiliği için alınan bir karar. Avrupa'da daha başarılı sonuçlar alınması için alınan bir karar. Bunu anlıyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde daha fazla Türk takımının olması ve daha başarılı sonuçların alınması Türk futbolu için daha iyi olacaktır" şeklinde konuştu.

"Geçen sezon yaşadığımız zor süreci yaşamak istemiyoruz"

Geçen sezon Alanyaspor için zor bir sezon geçirdiklerinin altını çizen Joa Pereira, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum bu maçlardaki başarı sadece benim değil, yönetimin, oyuncuların ekibimin kulüp çalışmalarının ve taraftarlarının ve şehrin kısaca herkesin el ele vererek çok iyi mücadele sergileyerek alınan bir başarı. Bu herkesin başarısı diyebilirim. Bu sene hedefimiz daha rahat sezon geçirmek. Geçen sezon yaşadığımız zor süreci yaşamak istemiyoruz. Daha rahat bir sezon geçirmek istiyoruz. Oyun sistemimizi oyun planımıza sadık kalarak ne istediğimizi bilerek oynamak istiyoruz. Burada oluşturmak istediğimiz futbol fikrini sahada yansıtmak istiyoruz. Hem kulübün hem de oyuncuların değerini arttırmak istiyoruz. Transfer ile ilgili ise Türkiye'de transfer sezonu diğer liglere göre daha geç kapanıyor. Transfer sezonu kapanına kadar her şey olabilir. Mevcut kadromuzdan bahsedersek onlara bir teklif gelir ve kulübün de bunu kabul etmesini konusunda ne olacağını bilmiyoruz. Her ihtimali var. Her zaman söylediğim gibi önemli olan herkesin burada olması buradaki oyuncuların ne yaptığı. Önemli olan buradaki oyuncuların çok iyi kamp sezonu geçirmesi ve çok iyi çalışıyor olmaları" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Antrenman, Cumartesi, Cumartesi, Rizespor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor Çaykur Rizespor'a Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Özel’in sözleri sonrası gündem oldu Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası Özel'in sözleri sonrası gündem oldu! Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
Süper Kupa’nın sahibi Paris Saint Germain Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint Germain
Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa’yı kazandı Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı
Samsun’da trafik kazası 8 kişi yaralandı Samsun'da trafik kazası! 8 kişi yaralandı
Emlakçıyı arayıp “Arkadaşımı öldürdüm“ diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı Emlakçıyı arayıp "Arkadaşımı öldürdüm" diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
14’üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti 14'üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti

19:11
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak
Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
18:27
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
17:24
Adli Tıp: Murat Çalık’ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
Adli Tıp: Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
17:50
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
09:18
TFF’den yabancı talebine ret
TFF'den yabancı talebine ret
09:09
Togg’un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
09:06
TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı
TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı
09:05
Mutluluğu kısa sürdü Aleyna Dalveren’den sitem dolu paylaşım
Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren'den sitem dolu paylaşım
08:41
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Gürcistan’dan Türkiye’ye böyle getirildi
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Gürcistan'dan Türkiye'ye böyle getirildi
08:28
Ve mutlu son Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’de
Ve mutlu son! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
08:23
Kobra Murat’ın kızına takı şöleni Altınlar havada uçuştu, dövizlerden şemsiye yapıldı
Kobra Murat'ın kızına takı şöleni! Altınlar havada uçuştu, dövizlerden şemsiye yapıldı
07:49
Hatay ve Mersin’de orman yangınları ikinci günde Ekipler alevlerin arasında kaldı
Hatay ve Mersin'de orman yangınları ikinci günde! Ekipler alevlerin arasında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 20:23:25. #7.12#
SON DAKİKA: Alanyaspor Çaykur Rizespor'a Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.