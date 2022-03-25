Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçına çift idmanla hazırlanıyor - Son Dakika
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Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçına çift idmanla hazırlanıyor

25.03.2022 19:04
Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçına çift idmanla hazırlanıyor

Alanyaspor, 31. hafta müsabakaları kapsamında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Alanyaspor, 31. hafta müsabakaları kapsamında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Alanyaspor, Süper Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunu 31. hafta karşılaşmaları kapsamında 3 Nisan'da evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Rizespor maçı hazırlıklarını sürdüren turuncu-yeşil ekip, günü çift idmanla tamamladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan sabah antrenmanı ısınma ve kuvvet çalışmaları ile başladı. Daha sonra bire bir top kapma çalışması yapan Alanyaspor, antrenmanı dar alanda maçla tamamladı. Isınma çalışmalarıyla başlayan akşam antrenmanında ise pas, şut ve dar alanda maç çalışmaları yapıldı. Alanyaspor yarın gerçekleşecek idman ile hazırlıklarını sürdürdü. - ANTALYA

Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçına çift idmanla hazırlanıyor
Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçına çift idmanla hazırlanıyor
Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçına çift idmanla hazırlanıyor
Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçına çift idmanla hazırlanıyor

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Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

Süper Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Ahmet Çalık, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçına çift idmanla hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçına çift idmanla hazırlanıyor - Son Dakika
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