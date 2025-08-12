Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma çalışmasının ardından pas ve taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.
Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Alanyaspor Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor
