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Alanyaspor'da 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Alanyaspor'da 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

07.01.2022 12:38
Alanyaspor'da 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli ile bir antrenör, 7 futbolcu ve 4 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif sonuçlandı.

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli ile bir antrenör, 7 futbolcu ve 4 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif sonuçlandı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Kovid-19 PCR testlerinin ardından, teknik direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır."

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Aytemiz Alanyaspor, Francesco Farioli, PCR Testi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Alanyaspor'da 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
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