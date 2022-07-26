Alanyaspor'da Milunovic'in sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
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Alanyaspor'da Milunovic'in sözleşmesi feshedildi

26.07.2022 21:36
Alanyaspor'da Milunovic'in sözleşmesi feshedildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da Sırp futbolcu Nemanja Milunovic ile yollar ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da Sırp futbolcu Nemanja Milunovic ile yollar ayrıldı.

Kulübün açıklamasında, Nemanja Milunovic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, "Milunovic'e verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

2021-2022 sezonu başında turuncu-yeşilli ekiple 2 yıllık sözleşmeye imza atan Milunovic, ligde 27 maçta bir gol ve bir asist ile oynadı.

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Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Spor, Son Dakika

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