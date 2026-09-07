Alanyaspor'da Pereira: Rize çok pozisyon bulamadı, 1-0 kazandık - Son Dakika
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Alanyaspor'da Pereira: Rize çok pozisyon bulamadı, 1-0 kazandık

Alanyaspor\'da Pereira: Rize çok pozisyon bulamadı, 1-0 kazandık
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Teknik Direktör Joao Pereira, maç sonrası oyundan düştüklerini ancak Rize'nin çok fazla pozisyon üretemediğini söyledi.

Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira "Oyundan düştük, buna rağmen Rize çok fazla pozisyon üretemedi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Akdeniz ekibinde Teknik Direktör Joao Pereira, karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Pereira yaptığı açıklamada, "Bir kez daha maça iyi bir başlangıç yaptık. Kornerden bulduğumuz bir pozisyon var. İlk 10 dakika iyi futbol oynadık diyebilirim. Sonrasında bir anda özellikle top bizdeyken bir güven kaybı yaşadık, baskı şiddetimiz düştü. Birinci topları, ikinci topları kaybetmeye başladık. Oyundan düştük bu şekilde. Buna rağmen Rize çok fazla pozisyon üretemedi. Sadece kornerden buldukları bir pozisyon var, onu da Lima uzaklaştırdı. Ama yine de aslında bizim 10 dakikalık iyi başlangıcımıza Rize devreye kadar iyi bir yanıt verdi diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alanyaspor'da Pereira: Rize çok pozisyon bulamadı, 1-0 kazandık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanyaspor'da Pereira: Rize çok pozisyon bulamadı, 1-0 kazandık - Son Dakika
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