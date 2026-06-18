Alanyaspor'dan Efecan Karaca'ya Veda - Son Dakika
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Alanyaspor'dan Efecan Karaca'ya Veda

Alanyaspor\'dan Efecan Karaca\'ya Veda
18.06.2026 17:55
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Alanyaspor, kaptanı Efecan Karaca ile yollarını ayırdığını duyurdu, teşekkür etti.

Alanyaspor, kulüp tarihine adını yazdıran takım kaptanı Efecan Karaca ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, 2. Lig'den Süper Lig'e uzanan başarı hikayesinin önemli isimlerinden olan Efecan Karaca'nın sözleşmesinin sona erdiği belirtilerek, tecrübeli futbolcuya teşekkür edildi. Kulüp açıklamasında, Efecan Karaca'nın formayı giydiği ilk günden itibaren yalnızca yeteneğiyle değil, sahaya yansıttığı mücadeleci ruhu ve aidiyet duygusuyla da Alanyaspor'un simge isimlerinden biri haline geldiği vurgulandı. Açıklamada, kaptanın armayı en üst seviyede temsil etmek için yıllarca mücadele ettiği ifade edildi.

Alanyaspor yönetimi tarafından yapılan veda mesajında, "Kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran kaptanımıza, bugüne kadar verdiği tüm emekler ve yaşattığı unutulmaz gururlar için sonsuz teşekkür ederiz. Efecan Karaca'ya bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılar diliyor, kulübümüzün kapısının kendisine her zaman açık olduğunu belirtmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

13 yıl boyunca Alanyaspor formasını terleten Efecan Karaca, turuncu-yeşilli ekipte çıktığı 434 resmi maçta 38 gol kaydederek kulüp tarihinin en önemli isimleri arasında yer aldı. Tecrübeli futbolcu, takım kaptanlığı görevini üstlendiği dönemde Alanyaspor'un Süper Lig'deki başarılarında da önemli rol oynadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Efecan Karaca, Alanyaspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor'dan Efecan Karaca'ya Veda - Son Dakika

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