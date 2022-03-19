Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında - Son Dakika
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Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında

19.03.2022 18:42
Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında

Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi. Bu sonuçla 27 puanlı İzmir ekibi, 18. sırada yer alarak küme düşme hattında kalmaya devam etti.

Göztepe ile Alanyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

GÖZTEPE KÜME DÜŞME HATTINDAN KURTULAMADI

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Famara Diedhiou ve 90+7. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti. Göztepe'de 38. dakikada Tannane'nin ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 49'a çıkartırken, Göztepe, 27 puanla küme hattında yer almayı sürdürdü.

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Son Dakika Spor Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında - Son Dakika


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