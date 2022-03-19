Göztepe ile Alanyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Famara Diedhiou ve 90+7. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti. Göztepe'de 38. dakikada Tannane'nin ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 49'a çıkartırken, Göztepe, 27 puanla küme hattında yer almayı sürdürdü.
Son Dakika › Spor › Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında - Son Dakika