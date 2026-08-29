Alanyaspor Eyüpspor Maçına Hazır
Corendon Alanyaspor, Eyüpspor maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Pereira yönetiminde çalıştılar.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli ekip, Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını noktaladı. Antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın devamında pas ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale turnuva maçlarıyla tamamladı.
Kaynak: İHA
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