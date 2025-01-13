Alanyaspor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ligin 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde antrenman yaptı.

Net Global Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaptığı idman, diğer futbolcuların ısınma ve koşusuyla tamamlandı.