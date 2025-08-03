Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonun ilk haftasında 9 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilliler, teknik direktör Joao Pereira, yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Fenerbahçe maçı hazırlıklarına start verdi.
Isınma çalışmalarıyla başlayan idman, pas ve ardından taktik idmanla tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Alanyaspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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