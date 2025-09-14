Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile 17 Eylül Çarşamba günü oynayacağı 1. haftadan erteleme maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre teknik direktör Joao Pereira yönetiminde, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alan oyunuyla tamamlandı.
Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Son Dakika › Spor › Alanyaspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?