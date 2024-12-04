Alanyaspor, Fethiyespor'u 4-1 Yenerek Türkiye Kupası'nda 5'inci Tura Yükseldi - Son Dakika
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Alanyaspor, Fethiyespor'u 4-1 Yenerek Türkiye Kupası'nda 5'inci Tura Yükseldi

Alanyaspor, Fethiyespor\'u 4-1 Yenerek Türkiye Kupası\'nda 5\'inci Tura Yükseldi

Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Alanyaspor, sahasında Fethiyespor'u 4-1 yenerek 5'inci Tur'a adını yazdırdı. Alanyaspor, genç oyuncusu Arda Usluoğlu'nun golüyle farkı artırarak galibiyet elde etti.

04.12.2024 15:15  Güncelleme: 15:17
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TÜRKİYE Kupası 4'üncü Tur maçında Alanyaspor sahasında oynadığı maçta 2'nci Lig 1'inci Grup'ta mücadele veren Fethiyespor'u 4-1 yenerek 5'inci Tur'a yükseldi.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında sahasında Fethiyespor ile karşılaştı. Turuncu yeşilliler, iyi başladığı ilk yarıda 11'inci dakikada Janvier'in gölüyle 1-0 öne geçti. Alanyaspor'un ikinci golünü 16'ncı dakikada Balkovec kaydederken, 28'inci dakikada ise Rony Lopes attığı golle farkı 3'e çıkarttı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında rakip sahada daha etkili olan ev sahibi ekip, 81'inci dakikada genç oyuncusu Arda Usluoğlu'nun gölüyle farkı 4'e çıkarttı. Fethiyespor'da 84'üncü dakikada Mehmet Türkmen, attığı golle skoru belirledi: 4-1. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Alanyaspor sahadan 4-1 üstünlükle ayrıldı ve kupada adını 5'inci Tur'a yazdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Alanyaspor, Fethiyespor'u 4-1 Yenerek Türkiye Kupası'nda 5'inci Tura Yükseldi - Son Dakika

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