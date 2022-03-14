Alanyaspor, Göztepe hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Alanyaspor, Göztepe hazırlıklarına başladı

14.03.2022 17:16
Alanyaspor, Göztepe hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup olan Alanyaspor, Göztepe mücadelesinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde gerçekleşen antrenmanda, Fenerbahçe maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme koşusu yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları yaparak antrenmanı tamamladı.

Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA

Alanyaspor, Göztepe hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Göztepe hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Göztepe hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Göztepe hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Göztepe hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Göztepe hazırlıklarına başladı

YORUMLAR
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Ali Koç rica etti, İsmail Kartal uyguladı: Haftanın 3-4 günü onlara ekstra idmanlar yaptıracağız Ali Koç rica etti, İsmail Kartal uyguladı: Haftanın 3-4 günü onlara ekstra idmanlar yaptıracağız Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor, Göztepe hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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