Alanyaspor, Erciyes kampının ikinci gününde çalışmalarına akşam antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde pas çalışması yapan yeşil-turunculu ekip, taktik çalışmalar ile antrenmanı tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Alanyaspor, günü çift idmanla kapattı - Son Dakika

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