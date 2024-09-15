Stat: GAİN Park
Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Ogün Kamacı
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Hwang
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Calvo, Kilama, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Massanga, Diack, Rivas, Fernandes, Strandberg
Sarı kartlar: Dk. 20 Balkovec, Dk. 28 Makouta, Dk. 38 Lima (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
21. dakikada Hatayspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Görkem Sağlam topu ceza sahası içerisine gönderdi. Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran, Strandberg'e gelmeden yumrukla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
29. dakikada Görkem Sağlam'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Calvo'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
43. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında topla ceza sahasına giren Fernandes şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla üstten dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Son Dakika › Spor › Alanyaspor - Hatayspor: İlk Yarısı 0-0 - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?