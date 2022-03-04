Alanyaspor ile Gaziantep FK'nin kalecisi Günay Güvenç, PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
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Alanyaspor ile Gaziantep FK'nin kalecisi Günay Güvenç, PFDK'ye sevk edildi

04.03.2022 17:50
Alanyaspor ile Gaziantep FK'nin kalecisi Günay Güvenç, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK'nin kalecisi Günay Güvenç'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK'nin kalecisi Günay Güvenç'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile oynadığı maçtaki çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Aytemiz Alanyaspor kurula gönderildi.

Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in ise aynı maçtaki tehdidi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildi.

Bu arada Gaziantep FK görevlisi Ayhan Kaya da kurula sevk edilenler arasında yer aldı.

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Aytemiz Alanyaspor, Futbol Federasyonu, Günay Güvenç, Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanyaspor ile Gaziantep FK'nin kalecisi Günay Güvenç, PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika


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