Alanyaspor İlk Yarıda 2-0 Önde - Son Dakika
Alanyaspor İlk Yarıda 2-0 Önde

18.03.2026 17:08
Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, Kocaelispor'u 2-0 geride bıraktı. İlk yarıda Hadergjonaj ve Hwang gollerle katkı sağladı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Hwang, Mounie

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Rivas, Keita, Linetty, Agyei, Nonge, Churlinov, Serdar Dursun

Goller: Dk. 26 Hadergjonaj, Dk. 31 Hwang (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Linetty, Dk. 25 Keita (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor-Kocaelispor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

21. dakikada ceza sahasına giren Mounie'nin vuruşunda topu kaleci Gökhan Değirmenci, kontrol etti.

26. dakikada Alanyaspor öne geçti. Janvier'in pasında topla ceza sahası dışı çaprazında buluşan Hadergjonaj'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

31. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Orta sahanın gerisinden Hadergjonaj'ın kullandığı serbest vuruşta Hwang savunma arkasına sarktı. Topla ceza sahasında buluşan Hwang'in sağ çaprazdan vuruşunda fileleri havalandırdı: 2-0.

Karşılaşmasının ilk devresi Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanyaspor İlk Yarıda 2-0 Önde - Son Dakika

SON DAKİKA: Alanyaspor İlk Yarıda 2-0 Önde - Son Dakika
