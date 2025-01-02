Alanyaspor Konyaspor Maçına Hazır

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde idman yaptı.

Isınma hareketleri ve düz koşuyla başlayan antrenman, top kapmanın ardından taktik çalışmayla sona erdi.