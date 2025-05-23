Alanyaspor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda oyun çalışması ile tamamlandı.
Corendon Alanyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile sonlandıracak. - ANTALYA
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