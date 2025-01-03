Alanyaspor Konyaspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Alanyaspor Konyaspor'u 2-1 Yendi

Süper Lig 18. haftasında Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

03.01.2025 22:46
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Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Bilal Gölen

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta (Dk. 85 Buluthan Bulut), Efecan Karaca, Janvier (Dk. 72 Fatih Aksoy), Hwang (Dk. 72 Rony Lopes), Cordova (Dk. 90+1 Serdar Dursun)

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Dk. 60 Bazoer), Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 60 Yusuf Erdoğan), Aleksic (Dk. 60 Melih İbrahimoğlu), Pedrinho (Dk. 76 Kramer), Prip (Dk. 60 Tunahan Taşçı), Umut Nayir

Sarı kartlar: Dk. 13 Oğulcan Ülgün, Dk. 45+2 Adil Demirbağ, Dk. 56 Jevtovic, Dk. 74 Tunahan Taşçı (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 41 Yusuf Özdemir, Dk. 45+2 Hwang, Dk. 67 Cordova (Corendon Alanyaspor)

Goller: Dk.8 Makouta, Dk. 54 Cordova (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+6 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan maçı ev sahibi takım 2-1 kazandı.

54. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Richard'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya Janvier gelişine vurdu. Direkten dönen topu, arka direkte Cordova kafa vuruşuyla tamamlayarak filelere gönderdi: 2-0

57. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir'in çaprazdan kaleye vurduğu sert şut az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

80. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Rony Lopes'in ceza sahası önüne çıkarttığı pasta topla buluşan Cordova'nın sert şutunu kaleci Slowik güçlükle kornere çeldi.

90+6. dakikada Konyaspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına çevirdiği ortada Kramer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Konyaspor, Cordova, Tümosan, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor Konyaspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika

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