Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Bilal Gölen
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Efecan Karaca, Janvier, Hwang, Cordova
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Prip, Umut Nayir
Sarı kartlar: Dk. 13 Oğulcan Ülgün, Dk. 45+2 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 41 Yusuf Özdemir, Dk. 45+2 Hwang (Corendon Alanyaspor)
Gol: Dk.8 Makouta (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.
8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Efecan Karaca'nın kafa vuruşunda kaleci Slowik'ten dönen top Makouta'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
20. dakikada Alanyaspor'un ceza sahasının sağ çaprazından Aliti'nin kullandığı serbest vuruşta kaleye giden sert şutu kaleci Slowik kornere çeldi.
23. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahası çaprazında topu alan Umut Nayir'in sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle kornere çeldi.
Müsabakanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Alanyaspor, Konyaspor'u İlk Yarıda Geçti - Son Dakika
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