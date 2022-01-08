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Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika

Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

08.01.2022 19:16

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, ellerinden geleni yaptıkları maçı galibiyetle bitirmeyi çok istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, ellerinden geleni yaptıkları maçı galibiyetle bitirmeyi çok istediklerini söyledi.

Sözer, maçın ardından yaptığı açıklamada, istedikleri oyunu oynadıklarını ve pozisyonlara girdiklerini belirterek, "Bir kontratakta gol yedik. 1-0 geriye düştük ama oyunumuzu kaybetmeden devam ettik. Pozisyonlar çıkardık. Sonra çok güzel de bir gol attık ama o gol VAR'dan döndü. Bu olabilir tamam ama sonra iki sarı kart gösterdi oyuncumuza. Tam anlayamadım. Yaptığı sus işaretini bize doğru gelerek yapıyor. Her şeye böyle sarı kart verirse ne olacağını bilemem." diye konuştu.

Hakemin oyun içerisinde çok olduğunu öne süren Sözer, şunları kaydetti:

"Biz yine de çok akıllı oynadık. Kart sonrası 4-4-1 oynadık ve ikinci devreye girdik. Önce kaybetmek istemedik ve sonuçta onlar da eksik kalınca maç 10-10 giderken çok büyük pozisyonlar geldi. Değerlendirmek isterdik. Galibiyet alabilirdik bugün. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok mücadele verdiler. Takım olarak çalıştık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Galibiyetle maçı bitirmek isterdik."

Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından
Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından
Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika Spor


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