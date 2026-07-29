Alanyaspor, Pyramids FC'ye 2-0 Kaybetti - Son Dakika
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Alanyaspor, Pyramids FC'ye 2-0 Kaybetti

Alanyaspor, Pyramids FC\'ye 2-0 Kaybetti
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Alanyaspor, hazırlık maçında Mısır'nın Pyramids FC'ye 2-0 mağlup oldu. Takım kampına devam edecek.

Alanyaspor, hazırlık maçında Mısır Premier Lig temsilcisi Pyramids FC'ye 2-0 mağlup oldu.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor ve Mısır Premier Lig ekibi Pyramids FC, Atatürk Üniversitesi Futbol Stadyumu'nda karşı karşı karşıya geldi.

Samet Yağcı, Akın Karabacak ve İsmail Ertunç hakem üçlüsünün yönettiği mücadeleye iki takım da tüm yedek oyuncularına şans verdi. Maçı, Mısır ekibi 14. dakikada Mahmoud Zalaka ve 71. dakikada Mahmoud Saber'in attığı gollerle 2-0 kazandı.

Süper Lig temsilcisi Alanyaspor 5 Ağustos Çarşamba gününe kadar Erzurum'da kamp yapacak. Ardından Antalya'ya dönecek olan turuncu-yeşilliler, ligin ilk haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak.

Mısır ekibi ise 6 Ağustos Perşembe gününe kadar Erzurum'da hazıklarına devam edecek.

Kaynak: İHA

Alanyaspor, Futbol, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor, Pyramids FC'ye 2-0 Kaybetti - Son Dakika

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