Alanyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarını Pereira yönetiminde tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışmalar üzerinde duruldu.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA
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