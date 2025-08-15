Alanyaspor, Rizespor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman pas çalışması ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. - ANTALYA
