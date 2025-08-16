Alanyaspor - Rizespor Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Alanyaspor - Rizespor Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti

16.08.2025 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig 2. haftasında Alanyaspor, Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Sowe etkili oldu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

9. dakikada Sowe'un ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

41. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Sowe'un şutunda top yandan auta gitti.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Candaş Elbil, Göktuğ Erel

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ümit Akdağ, Aliti, Lima, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Yusuf Özdemir, Güven Yalçın, Hwang, Sporar

Yedekler: Victor, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Lopes, Fatih Aksoy, Ogundu, İbrahim Kaya, Viana, Maestro

Teknik Direktör: Joao Pereira

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Olawoyin, Mithat Pala, Halil Dervişoğlu, Sowe

Yedekler: Efe Doğan, Mocsi, Mihaila, Anıl Yaşar, Buljubasic, Deniz Yaşar, Sagnan, Furkan Orak, Zeqiri, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı kart: Güven Yalçın (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Rizespor, Rizespor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor - Rizespor Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti
Bakan Yumaklı açıkladı İşte orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı açıkladı! İşte orman yangınlarında son durum
Üç bakanlığa yeni atamalar Üç bakanlığa yeni atamalar
Okan Buruk’tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: ’Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor’ Okan Buruk'tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: 'Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor'
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 23:05:13. #7.13#
SON DAKİKA: Alanyaspor - Rizespor Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.