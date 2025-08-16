Alanyaspor - Rizespor Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
9. dakikada Sowe'un ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
41. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Sowe'un şutunda top yandan auta gitti.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Candaş Elbil, Göktuğ Erel
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ümit Akdağ, Aliti, Lima, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Yusuf Özdemir, Güven Yalçın, Hwang, Sporar
Yedekler: Victor, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Lopes, Fatih Aksoy, Ogundu, İbrahim Kaya, Viana, Maestro
Teknik Direktör: Joao Pereira
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Olawoyin, Mithat Pala, Halil Dervişoğlu, Sowe
Yedekler: Efe Doğan, Mocsi, Mihaila, Anıl Yaşar, Buljubasic, Deniz Yaşar, Sagnan, Furkan Orak, Zeqiri, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kart: Güven Yalçın (Alanyaspor) - ANTALYA
