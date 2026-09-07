Alanyaspor, Rizespor'u tek golle geçerek ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika
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Alanyaspor, Rizespor'u tek golle geçerek ikinci galibiyetini aldı

Alanyaspor, Rizespor\'u tek golle geçerek ikinci galibiyetini aldı
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi. Alanyaspor'a galibiyeti getiren gol, 70. dakikada Zakaria Ariss'in kendi kalesine attığı top ile geldi. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 7'ye çıkarırken, Rizespor 6 puanda kaldı.

(RİZE) - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Akdeniz ekibine galibiyeti getiren gol, 70. dakikada Zakaria Ariss'in kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Corendon Alanyaspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon ikinci galibiyetini alan Alanyaspor puanını 7'ye yükseltti. Ligde 4 haftada ikinci mağlubiyetini yaşayan Çaykur Rizespor ise 6 puanda kaldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor Alanyaspor, Rizespor'u tek golle geçerek ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika

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