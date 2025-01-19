Alanyaspor Transfer İhtiyacını Vurguladı - Son Dakika
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Spor

Alanyaspor Transfer İhtiyacını Vurguladı

Teknik direktör Sami Uğurlu, kadro derinliğinin yetersizliğinden bahsetti ve transfer talep etti.

19.01.2025 22:08
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Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, transfer takviyesine ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, "Oyun kötü gittiğinde kenardan gerekli desteği alamıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu. Uğurlu, "90 dakikaya baktığımızda bizim adımıza olumlu olarak değerlendirebileceğimiz pek bir şey göremiyoruz. Oyuna her anlamda iyi başlamak gerekiyor. Kadro derinliği açısından eksiğimiz var. Oyun kötü gittiğinde kenardan gerekli desteği alamıyoruz. Bunun sonucunda skor anlamında özellikle güçlü takımlara karşı zorlanıyoruz. Geride kalan 8 haftada da bunu gördük. Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Kadromuza en az 4-5 tane transfer desteği yapmak istiyoruz. Olabildiğince kadroyu güçlendirip oyunumuzu da ilerletmemiz gerekiyor. Önümüzdeki maça kadromuza en az 2-3 oyuncu ekleyerek çıkmak istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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