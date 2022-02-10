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Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde - Son Dakika

Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

10.02.2022 20:31
Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşılaşan iki Süper Lig takımı Aytemiz Alanyaspor ile Adana Demirspor'un maçında 90 dakika ve uzatmalarda 1-1'lik skor bozulmayınca penaltılara gidildi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşılaşan iki Süper Lig takımı Aytemiz Alanyaspor ile Adana Demirspor'un maçında 90 dakika ve uzatmalarda 1-1'lik skor bozulmayınca penaltılara gidildi. Penaltılar sonucunda Alanyaspor, 4-2'lik skorla çeyrek finale çıkan 7'nci takım oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda iki Akdeniz ekibi karşılaştı. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile Adana Demirspor'un karşılaştığı maçın ilk golü 21'inci dakikada geldi. Ani gelişen Alanyaspor atağında uzun topla sol kanatta topla buluşan Borja, hızla çaprazdan ceza sahasına girdi ve topu kaleye paralel şekilde yerden gönderdi. Geriden koşu yapan Wilson'a sadece topa dokunmak kaldı: 1-0.

38'inci dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sol kanatta gelişen Adana Demirspor atağında Akintola aut çizgisine kadar topu taşıyarak arka direğe çevirdi. Geriden gelen Erhun gelişine sert vurdu ve top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1.MAÇ UZATMALARA GİTTİMaçın 90 dakikalık normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanınca karşılaşma uzatmalara gitti. 106'ncı dakikada gelişen Adana Demirspor ceza alanında oluşan karambolde Matheas Vargas'ın eline çarpan topun ardından maçın hakemi Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Efkan'ın vuruşunu kaleci Vedat kurtardı. Uzatmalar da 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.SKOR PENALTILARLA DEĞİŞTİ

Maçın 120 dakikalık süresinde de 1-1'lik skor bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı vuruşlarında Aytemiz Alanyaspor 4-2'lik skorla rakibi Adana Demirspor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.


- Antalya
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde - Son Dakika Spor


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