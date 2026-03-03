Alanyaspor'u mağlup eden Galatasaray, kupada 4'te 4 yaparak çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanyaspor'u mağlup eden Galatasaray, kupada 4'te 4 yaparak çeyrek finale yükseldi

Alanyaspor\'u mağlup eden Galatasaray, kupada 4\'te 4 yaparak çeyrek finale yükseldi
03.03.2026 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi. Grupta 4'te 4 yapan Galatasaray, lider olarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

GALATASARAY ROTASYONLU KADROSUYLA KAZANDI

Alanya'ya 9 eksikle giden Galatasaray, mücadeleye Günay Güvenç, Boey, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Jakobs, Nhaga, İlkay Gündoğan, Asprilla, Sane, Ahmet Kutucu ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz, 29. dakikada Renato Ngaha kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 78. dakikada Steve Mounie'den geldi.

Alanyaspor'u mağlup eden Galatasaray, kupada 4'te 4 yaparak çeyrek finale yükseldi

OKAN BURUK'UN ÖĞRENCİLERİ 4'TE 4 YAPTI

Bu sonuçla birlikte 4'te 4 yaparak 12 puana yükselen Okan Buruk'un öğrencileri, grubunu lider bitirerek adını son 8 takım arasına yazdırdı. Corendon Alanyaspor ise grubunu 7 puanla üçüncü sırada bitirdi. Akdeniz ekibi, en iyi üçüncülerden yoluna devam etmek için diğer rakiplerinin alacağı skoru bekleyecek.

Türkiye Kupası, Galatasaray, Alanyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor'u mağlup eden Galatasaray, kupada 4'te 4 yaparak çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fatma123456 Fatma123456:
    ahahah GALATASARAY demek mutluluk demek... 13 4 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    tebrikler cimbom???? 9 2 Yanıtla
  • Sinan Sinan:
    gerçek sarı ya dönmüşler 0 1 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    BEN ŞİMDİ TİKTOKDA O MALUM İKİ KİŞİ VAR ONLARI İZLEMEYE GEÇİYORUM....onlar kim? selektòrcü ile ağlayan sallasın silen ehmet dizde gelin inanın çok gülüyoruz süper güldürü kaçırmayın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nu vurdu İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz

22:52
Trump: Hürmüz Boğazı’ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
22:48
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
22:26
Trump’ın “İran cezası“ kestiği İspanya’dan ilk tepki geldi
Trump'ın "İran cezası" kestiği İspanya'dan ilk tepki geldi
22:25
Fransa’dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz
Fransa'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz
22:19
Hamaney’in cenaze programı belli oldu Defnedileceği şehrin önemi büyük
Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük
21:26
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 23:04:42. #7.12#
SON DAKİKA: Alanyaspor'u mağlup eden Galatasaray, kupada 4'te 4 yaparak çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.