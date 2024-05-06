Alanyaspor U14 oyuncusu Burak Cemil Özdoğan, Türkiye U14 Milli Takımı'na davet edildi

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Alanyaspor'un U14 takımı oyuncularından Burak Cemil Özdoğan, Türkiye U14 Milli Takımı'nın İspanya'da oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

Alanyaspor U14 Akademi Takımı futbolcularından Burak Cemil Özdoğan, Türkiye U14 Milli Takımı'nın 8-10 Mayıs tarihlerinde Madrid'de İspanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Alanyaspor kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuza U14 Milli Takımında başarılar dileriz" denildi.

U14 Milli Takımı, İspanya ile ilk hazırlık maçını 8 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da Madrid'de oynayacak. - ANTALYA