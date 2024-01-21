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Alanyaspor'un Efecan Karaca, Çaykur Rizespor maçında gol attı - Son Dakika
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Alanyaspor'un Efecan Karaca, Çaykur Rizespor maçında gol attı

Alanyaspor'un tecrübeli hücum oyuncusu Efecan Karaca, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Karaca, maçın 70. dakikasında ceza sahası içindeki karambolde topu ağlara gönderdi.

Alanyaspor\'un Efecan Karaca, Çaykur Rizespor maçında gol attı
21.01.2024 - 12:10,
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Alanyaspor'un tecrübeli hücum oyuncusu Efecan Karaca, Çaykur Rizespor karşılaşmasında attığı golle bu sezon ilk kez golle tanıştı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Alanyaspor'da Efecan Karaca, bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan 34 yaşındaki futbolcu, maçın 70. dakikasında ceza sahası içinde oluşan karambolde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Efecan Karaca, böylece bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Rizespor maçının 90+5. dakikasında yerini Furkan Bayır'a bırakan Efecan Karaca, bu sezon ligde 20, Türkiye Kupası'nda ise 1 mücadelede forma giydi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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