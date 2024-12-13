Alanyaspor\'un Tarihi ve Geleceği Konuşuldu

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Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) düzenlenen "Alanyaspor'un Dünü, Bugünü, Geleceği" isimli söyleşide Alanyaspor'un tarihi sürecini ve geleceğini anlattı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), öğrencilerinin geleceğine daha kaliteli yön vermek için sektörün önemli isimlerini öğrencileriyle buluşturmaya devam ediyor. ALKÜ Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Sporda Kariyer Söyleşileri" kapsamında düzenlenen "Alanyaspor'un Dünü, Bugünü, Geleceği" isimli söyleşinin konuğu Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu oldu.

ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş moderatörlüğünde Alev Alatlı Konferans Salonu'nda Alanyaspor'un tarihi sürecinin anlatıldığı söyleşiye ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Oğuz Karahan, ALKÜ Genel Sekreteri Onur Ocakdan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Işık Bayraktar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Başkan Çavuşoğlu: "Alanyaspor'u başarılara taşıdık"

Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, söyleşiden önce ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrasında söyleşide katılımcılarla buluşan Başkan Çavuşoğlu'nun özgeçmişi sunuldu ve yaklaşık 5 dakikalık futbol yeteneklerinin yer aldığı video izletildi. Başkan Çavuşoğlu, kendisinin küçük yaştan itibaren spora olan ilgisini anlattı. Futbol ve Alanyaspor sevgisiyle Alanyaspor'a futbolcu olmaktan da büyük bir gurur duyduğunu söyleyen Başkan Çavuşoğlu, "Futbol oynamak çok güzel ama futbolu yönetmek dünyanın en zor işidir. 2000'li yılların başında yöneticiliğe başladığımda Alanyaspor'u 7 puan farkla 3. Lig'den 2. Lig'e çıkarmayı başardık. Kısa bir aranın ardından yöneticiliğe geri döndüm. Bu dönemde Alanyaspor, borç batağı ve transfer yasağı dönemi yaşıyordu. Alanyalı gazeteciler bir yönetim kurarak kulübe kayyum atanmasının önüne geçtiler ve yeni başkan seçilmesi için zaman kazandırdılar. Bu olayların ardından kimsenin başkan adayı olmaya cesaret edemediği kulübümüze başkan olmaya karar verdim. Amatör kümeye kadar düşecek bir kulübü, şehir ile ayağa kaldırdık. Bir günde 18 futbolcuya imza attırdım. Güzel transferler yaptık ve iki senede Alanyaspor'un borcunu bitirdik. Süper Lig'e çıktığımızda Alanyaspor'un gücüne inanmadılar ve sezon sonunda düşeceğini düşündüler. Ama her geçen gün başarımız yükseldi ve Süper Lig'in 9 yıldır başarılı takımlarından olmayı başardık. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma başarısı göstererek Türkiye Kupası'nda final oynadık. Bundan sonraki süreçte de şehrimizle birlikte takımımızı daha çok başarılara ulaştırmaya çalışacağız" dedi.

Başkan Çavuşoğlu, söyleşinin sonunda ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle staj ve çeşitli ölçümler gibi alanda destek verilecek bir anlaşma yapılacağını da söyledi. Başkan Çavuşoğlu, hayatıyla ilgili özel anılar da paylaşarak tarım ve çiftçiliği de çok sevdiğini, fırsat buldukça bu işlere de zaman ayırdığını belirtti. Söyleşinin ardından Başkan Çavuşoğlu, Rektör Türkdoğan, Rektör Yardımcısı Karahan ve Dekan Prof. Dr. Güngörmüş'e Alanyaspor forması hediye ederken, Rektör Türkdoğan da Başkan Çavuşoğlu'na hediye takdim etti. Rektör Türkdoğan, daha sonra Başkan Çavuşoğlu'na, Dekan Prof. Dr. Güngörmüş'e, Müdür Bayraktar'a teşekkür belgesi takdim etti. Söyleşi hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ANTALYA