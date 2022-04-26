Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

26.04.2022 15:49
Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenmanda, Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından pas, taktik çalışmaları ve dar alanda turnuva yaparak antrenmanı tamamladı. Yeşil-turunculu ekip karşılaşmanın hazırlıklarına bir gün iznin ardından perşembe günü yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA

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Sivasspor'un galibiyet hasreti son buldu Sivasspor'un galibiyet hasreti son buldu Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı) Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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