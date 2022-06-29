Antrenman öncesi doğum günü olan İsmail Zehir için pastayla kutlama yapıldı. Kutlamanın ardından Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma ve aktivasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra yeşil-turunculu ekip antrenmanı dar ve geniş alanda pas çalışmaları yaparak tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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