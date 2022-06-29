Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

29.06.2022 22:20
Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. Antrenman öncesi İsmail Zehir'in doğum günü kutlandı.

Antrenman öncesi doğum günü olan İsmail Zehir için pastayla kutlama yapıldı. Kutlamanın ardından Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma ve aktivasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra yeşil-turunculu ekip antrenmanı dar ve geniş alanda pas çalışmaları yaparak tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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