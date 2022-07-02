Sabah saatlerinde yapılan antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık akşam saatlerindeki antrenmanda ise taktiksel içerikli çalışma yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki antrenman yaptı.

Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Francesco Farioli, Cengiz Aydoğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.