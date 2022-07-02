Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

02.07.2022 23:29
Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki antrenman yaptı.

Sabah saatlerinde yapılan antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık akşam saatlerindeki antrenmanda ise taktiksel içerikli çalışma yapıldı.

Takım, Kurban Bayramı izninin ardından 12-25 Temmuz'da Kayseri'de çalışmalarına devam edecek.

Alanyaspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampta Erciyes Cup Futbol turnuvasına katılarak Gençlerbirliği, Kayserispor ve Ankaragücü ile maç oynayacak.

Alanyaspor, izin kullandıktan sonra lig hazırlıklarına 28 Temmuz'dan itibaren tesislerinde devam edecek.

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Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Francesco Farioli, Cengiz Aydoğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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