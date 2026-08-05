Alanyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Tamamladı
Alanyaspor, Erzurum'da kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını son antrenmanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı son antrenman ile tamamladı.
Turuncu-yeşilli ekip, kamp programı kapsamında sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından futbolcular, top kapma ve dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirdi.
Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Cuma günü Cengiz Aydoğan Tesislerinde yapacağı antrenman ile devam edeceği öğrenildi.
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