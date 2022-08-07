Efecan Karaca: 'Beşiktaş maçında sahada olmak için her şeyi yapacağım'

Kaynak: AA

Efecan Karaca, Tayfur Bingöl, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından - Tayfur Bingöl ve Efecan Karaca - Son Dakika

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