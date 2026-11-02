Alaplı'da Türkiye şampiyonu oturarak voleybol takımı 30 sporcuyla hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Alaplı'da Türkiye şampiyonu oturarak voleybol takımı 30 sporcuyla hazırlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alaplı\'da Türkiye şampiyonu oturarak voleybol takımı 30 sporcuyla hazırlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla ilçede voleybola ilgi artıyor; 130 lisanslı sporcu ve voleybola yeni başlayan yaklaşık 200 genç eğitim alıyor. Türkiye şampiyonluğu bulunan oturarak voleybol takımındaki yaklaşık 30 sporcu yeni başarılara hazırlanıyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarla voleybol branşına ilgi her geçen gün artıyor. İlçede 130 lisanslı sporcu ve voleybola yeni başlayan yaklaşık 200 genç eğitim alırken, Türkiye şampiyonluğu bulunan oturarak voleybol takımı da yeni başarılara hazırlanıyor.

Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen sportif faaliyetler, ilçede özellikle voleybol branşında önemli bir spor kültürünün oluşmasını sağladı. Farklı yaş kategorilerinde açılan spor okullarında yüzlerce çocuk ve genç, haftanın her günü antrenmanlara katılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özkan Selahattin Bozkurt, ilçede voleybola gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti.

Spor salonu gençlerle dolup taşıyor

Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özkan Selahattin Bozkurt, "Bugün yaklaşık 130 lisanslı sporcumuz ve voleybola yeni başlayan 200'e yakın gencimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Farklı yaş kategorilerinde oluşturduğumuz spor okullarımızda haftanın her günü okul çıkışlarında spor salonumuz çocuklarımızla ve gençlerimizle dolup taşıyor. Performans gruplarımızla müsabakalara sporcu hazırlarken, yeni başlayan gruplarımızla da voleybolu daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Amaçlarının yalnızca başarılı sporcular yetiştirmek olmadığını vurgulayan Bozkurt, çocuklara disiplin, takım ruhu, sorumluluk ve paylaşma bilinci kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye şampiyonu takım yeni başarılara hazırlanıyor

Alaplı'nın oturarak voleybol branşında da önemli başarılara imza attığını belirten Bozkurt, Türkiye şampiyonluğu bulunan takımda yaklaşık 30 sporcunun çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Bozkurt, "Türkiye şampiyonluğu bulunan oturarak voleybol takımımızda yaklaşık 30 sporcumuz performans çalışmalarına devam ediyor. Bu yılki en önemli hedefimiz, Türkiye şampiyonalarında yeniden derece elde ederek Alaplı'mızı başarıyla temsil etmek" diye konuştu.

Engelli bireylerin sporla buluşturulmasına büyük önem verdiklerini belirten Bozkurt, özel eğitim kurumları ve engelli kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Hedef her bireyi sporla buluşturmak

Sporun toplumun her kesimine ulaşmasını istediklerini vurgulayan Bozkurt, şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın imkanlarıyla ilçemizdeki spor kulüpleri, Milli Eğitim kurumları, beden eğitimi öğretmenleri ve engelli kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız Alaplı'da sporun her yaşa, her kesime ve her bireye ulaşmasını sağlamak. Bizim için başarı sadece kazanılan kupalar değil, spor salonuna gelen her çocuğun ve her bireyin hayatına dokunabilmektir."

Karate, taekwondo, güreş ve okçulukta da çalışmalar sürüyor

Voleybolun yanı sıra farklı spor branşlarında da faaliyetlerin devam ettiğini belirten Bozkurt, "Karate, taekwondo, güreş ve gönüllülük esasına dayalı geleneksel okçuluk çalışmalarımızla ilçemizde spora katılımı artırmayı hedefliyoruz. EYS projemiz kapsamında yeni kursların açılmasıyla branş çeşitliliğimiz daha da artacak. Her yaş grubuna uygun sportif etkinlikleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bozkurt, Alaplı'da oluşturulan spor kültürünü büyüterek gelecek nesillere aktarmakta kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
TürkiyeGençlikAlaplıGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek 4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje! Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek
Aynı adamla iki kez evlendi İkisinde de sonu aynı oldu Aynı adamla iki kez evlendi! İkisinde de sonu aynı oldu
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Galatasaray’da patates krizi Hem kovuldu hem yasak geldi Galatasaray'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi
15:06
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Fener taraftarı kahroldu
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fener taraftarı kahroldu
14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
14:48
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
14:36
Fenerbahçe’nin stadı önünde ilginç anlar Hoca sitem etti
Fenerbahçe'nin stadı önünde ilginç anlar! Hoca sitem etti
14:28
20 yıl sonra buluştular Arda Turan’ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
20 yıl sonra buluştular! Arda Turan'ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
14:13
Emir Sarıgül’ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 15:19:21. #7.13#
SON DAKİKA: Alaplı'da Türkiye şampiyonu oturarak voleybol takımı 30 sporcuyla hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android