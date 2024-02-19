TFF duyurdu! VAR kayıtları yarın akşam açıklanıyor - Son Dakika
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Spor

TFF duyurdu! VAR kayıtları yarın akşam açıklanıyor

TFF, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçlardaki VAR kayıtlarının 20 Şubat Salı günü saat 20.00'de TFF YouTube kanalından yayınlanacağını duyurdu.

19.02.2024 17:21  Güncelleme: 17:32
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TFF, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçlardaki VAR kayıtlarının 20 Şubat Salı günü saat 20.00'de TFF YouTube kanalından yayınlanacağını duyurdu.

SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ OLARAK PAYLAŞILACAK

Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

HER HAFTA YAYINLANACAK

Süper Lig'de hafta tamamlandıktan sonra VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu resmi Youtube hesabından yayınlanacak.

TFF duyurdu! VAR kayıtları yarın akşam açıklanıyor
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor TFF duyurdu! VAR kayıtları yarın akşam açıklanıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Fevzi Kocakulak: Bu konuda çok şeffaf olmalısınız Leyhte aleyhte ne olursa olsun yayınlamalısınız 11 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Cetinkaya: Diyelim ki pozisyon net penalti ama çağırmadı? İncelendi ordaki kayitlari niye atmıyorsunuz? Zaten monitöre cagirdimi veriyor ister istemez ))) 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: TFF duyurdu! VAR kayıtları yarın akşam açıklanıyor - Son Dakika
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