TFF duyurdu! VAR kayıtları yarın akşam açıklanıyor

Spor

TFF, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçlardaki VAR kayıtlarının 20 Şubat Salı günü saat 20.00'de TFF YouTube kanalından yayınlanacağını duyurdu.

SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ OLARAK PAYLAŞILACAK

Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

HER HAFTA YAYINLANACAK

Süper Lig'de hafta tamamlandıktan sonra VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu resmi Youtube hesabından yayınlanacak.