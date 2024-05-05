Alaşehir Belediyespor Süper Amatör Lig Play-Off'ta Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Spor

Alaşehir Belediyespor Süper Amatör Lig Play-Off'ta Şampiyon Oldu

Alaşehir Belediyespor Süper Amatör Lig Play-Off\'ta Şampiyon Oldu

Alaşehir Belediyespor, deplasmanda Salihlispor'u 5-0 yenerek şampiyonluğu garantiledi. Bölgesel Amatör Lig'e yükselmeyi başardı.

05.05.2024 21:17  Güncelleme: 21:20
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Alaşehir Belediyespor Manisa Süper Amatör Lig Play-Off maçında deplasmanda Salilhlispor'u 5-0 yenip, 4'te 4 yaparak şampiyonluğu garantiledi.

Bölgesel Amatör Lig Yükselme Grubu lideri Alaşehir Belediyespor, ligin 4. maçında deplasmanda Salihli Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig hedefinde bitime bir hafta kala matematiksel olarakta şampiyonluğu garantiledi.

Alaşehir Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri Enes 2, Tugay, Mutlu ve Berke attı. Alaşehir Belediyespor bu sonuçla grupta 12 puana ulaştı. Alaşehir Belediyespor maçını Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu taraftarlarla birlikte izledi. Maç boyunca hiç susmadan futbolculara destek veren taraftarlar, maç sonunda futbolcuları tribün önüne çağırarak, galibiyeti birlikte kutladı. Taraftarlar futbolcuları kutlayan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na tezahürat yaparak teşekkür etti.

Alaşehirliler meydanda toplandı

Alaşehir Belediyespor'un galibiyetini öğrenen taraftarlar Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında toplanarak şampiyonluğu kutladı. Eşi Selen Öküzcüoğlu ile birlikte kutlamalara katılan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu taraftarlara seslenerek, "Tüm sosyal aktivitelere destek verdiğimiz gibi spora da destek vereceğiz." dedi.

Vatandaşlar Başkan Öküzcüoğlu'nu, "En büyük başkan bizim başkan" tezahüratıyla destekledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alaşehir Belediyespor Süper Amatör Lig Play-Off'ta Şampiyon Oldu - Son Dakika

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