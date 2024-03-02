Anadolu Leoparları Birlik Akademisi (ALBA) Erkek Voleybol Takımı, Alparslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
TVF 2. Lig 4. Grup'ta mücadele eden takım, Osmaniye ve Karamanda oynanan play-off karşılaşmalarının ardından Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'ne yükseldi.
Karapınar ALBA Voleybol Kulübü Başkanı Emre Koçak, bir üst lige yükseldikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Karapınar'da 2. Lig'de başladığımız serüvenin başarıyla sonlanmasının mutluluğu içindeyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Son Dakika › Spor › ALBA Erkek Voleybol Takımı Alparslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'ne yükseldi - Son Dakika
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yenerek namağlup liderliğini korudu. Maçın başından sonuna üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, galibiyete ulaşmayı başardı.
Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programda başarılı güreşçiler ve antrenörler ödüllendirildi. Programda güreşin Edirne'de gelişmesi için çaba sarf edildiği vurgulandı. Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba ise güreşin gelişmesine yönelik projelerini açıkladı.
İstanbul Boğazı'nda düzenlenen MYK-MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışları nedeniyle gemi trafiği saat 09.00-17.00 arasında çift yönde askıya alındı. Yarışların sona ermesiyle birlikte gemi trafiği normale döndü.
Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Birkaç kendini bilmezin yaptığı hareketi koskoca bir camiaya mal etmemek lazım' dedi. Yavaş, maç sonrası yaşanan saha dışı olayları da eleştirerek, gerekli yaptırımların uygulanmasını ve bir daha yaşanmamasını umduğunu belirtti.
Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Hakan Dolutaş, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, hakemin kararlarını anlamadıklarını ve haksızlığa uğradıklarını belirtti. Dolutaş, Caner'in Kenan'a attığı tokadın VAR tarafından görülmediğini ve hakemin ciddi hatalar yaptığını ifade etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, evinde konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yenerek galibiyet elde etti.
Ordu'da motosikletli kuryeler, trafik kazalarına dikkati çekmek amacıyla konvoy oluşturdu. Ordu Motosikletli ve Motosikletsiz Kuryeler Derneği üyeleri, şehir turu atarak motosikletli kuryelerin mesleki haklarına ve yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti. Protestoya, bir süre önce bacağını kaybeden kurye Cemil Bilgili de destek verdi.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynanan maçta Fenerbahçe taraftarının kendisine yönelik küfürlü tezahüratta bulunmasına tepki gösterdi. Belözoğlu, bu durumu asla beklemeyeceğini ve Fenerbahçeli olduğunu belirterek, küfürlü tezahüratı hak etmediğini ifade etti. Ayrıca, geçmişte Galatasaray'a karşı aldıkları ağır mağlubiyetlerde dahi takımına ihanet etmediğini vurguladı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Salon: Ünye, Hakemler: Sema Kayıkçı, Gürhan Gül, Setler: 25-21, 25-21, 25-22, Süre: 79 dakika (23, 29, 27)
Sizin düşünceleriniz neler ?